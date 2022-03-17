/686236/على-أغنية-برج-الحوت--لقطات-من-حفل-عيد-ميلاد-دينا-الشربيني

تحتفل الفنانة دينا الشربيني اليوم الخميس الموافق له 17 مارس بعيد ميلادها، ولثاني عام بدون الفنان عمرو دياب بعد انفصالهما ولكنه كان حاضر.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها

عيد ميلاد دينا الشربيني

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على الاحتفال عبيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها بنشرها مقطع فيديو من عيد ميلاد دينا الشربيني عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وحضر عيد ميلاد دينا الشربيني عدد من النجمات مثل فيفي عبده، ونيللي كريم، وإلهام شاهين وناهد السباعي وغيرهن، وجاء الاحتفال بأجواء صاخبة على أنغام أغنية "برج الحوت" للفنان عمرو دياب.

عمرو دياب و دينا الشربيني

وكان عمرو دياب قد أهدى أغنية “برج الحوت” للفنانة دينا الشربيني في إحدى حفلاته أثناء ارتباطهما، وتفاعل الجمهور والمتابعين مع فيديو احتفال دينا الشربيني بعيد ميلادها من خلال خاصية التعليقات، وكانت علقت بوسي شلبي على الفيديو قائلة: "كل سنة وانت طيبة يا حوتة”

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة دينا الشربيني عرض مسلسلها الجديد الذي تشارك به ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 ، وهو مسلسل المشوار الذي يشاركها به الفنان محمد رمضان.

مسلسلات دينا الشربيني الجديد 2022

وتدور أحداث مسلسل المشوار خلال 30 حلقة عن قضية الإتجار في الآثار، وإهدار لأموال هائلة على البلد، ويشاركها هي ومحمد رمضان في بطولة العمل عدد من النجوم مثل عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد وأحمد صفوت، وأحمد مجدي، وآخرين والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

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ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع فيديو قبل أيام جمعها بالفنانة ياسمين رئيس صديقتها وكانا يجسدان أحد فيديوهات إيمي تاتو الشهيرة عبر موقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

وحصد الفيديو الذى شاركت به دينا الشربيني متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عشرات التعليقات المضحكة ولم يكن أول فيديو لهما على تطبيق الفيديوهات تيك توك.