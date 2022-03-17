برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة.... إعلان نتائج بطولة البولينج للجامعات والمعاهد...

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انتهت فعاليات بطولة البولينج لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، ضمن دورة الشهيد الرفاعي (٤٩) والتي أقيمت بمركز البولينج للقوات المسلحة، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد المصري للبولينج، بمشاركة 45 طالبًا من ١٠ جامعات (الأمريكية، التعليم العالي، حلوان، الأكاديمية العربية، بدر، المصرية للتعليم الإلكتروني، العربية المفتوحة، المنوفية، عين شمس، الكندية).

وقد أقيمت فعاليات البطولة تحت إشراف د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، واللواء أ.ح/ أحمد نصر رئيس الاتحاد المصري للبولينج، والعقيد/ محمد عبد المعطي المدير التنفيذي للاتحاد المصري للبولينج، ود. عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وك. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، واللواء/ ناصر غالي مدير المركز الدولي للبولينج للقوات المسلحة، ود. محمد رمضان مسئول البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.

وقد أسفرت نتائج البطولة عن الآتي:

المركز الأول: الطالب/ محمد أحمد عيسى (الجامعة العربية المفتوحة).

المركز الثاني: الطالب/ يوسف علي عبد الرحمن (جامعة بدر).

المركز الثالث: الطالب/ محمد حسن يوسف (الأكاديمية العربية).

المركز الثالث مكرر: الطالب/ يوسف باسم (الجامعة الكندية).