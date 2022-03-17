معلومات الوزراء: مصر تتألق للسنة الثالثة على التوالى فى المؤشر العالمى للقوة...

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد بعنوان "مصر تتألق في السنة الثالثة على التوالي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة" يسلط الضوء على أداء مصر في النسخة الثالثة من المؤشر العالمي للقوة الناعمة 2022.

وأحرزت مصر مراكز متقدمة في مؤشر القوة الناعمة العالمي منذ إصدارته الأولى في 2020. ويُقيّم المؤشر قوة الدول الناعمة بناءً على 7 محاور، تُقاس من خلال استطلاع رأى الجمهور والخبراء في 120 دولة، ويعكس المؤشر التأثير العالمي للدول، ومدى معرفة المواطنين حول العالم بها، وكذلك التقدم في الأعمال والتجارة، والثقافة والتراث، والتعليم والعلوم وغيرها.

وأوضح المركز أن القوة الناعمة هو مفهوم حديث في دراسات القوة في العلاقات الدولية، ولقد كان لـجوزيف ناي الفضل في ظهوره، ويقوم على افتراضية أن القوة الحقيقية تكمن في قدرة الدول على التأثير على الدول الأخرى دون اللجوء لأدوات القوة الصلبة (عسكرية كانت أو اقتصادية)، ومن ثم تغيير نمط تحركاتها في النظام الدولي تلقائيًّا وفقًا لرغبات الدولة المؤثرة.

وتابع المركز أن "ترتيب مصر القوي يعكس لماذا تسمع أغاني الطرب المصري في شوارع بغداد، أو فكاهات من الأفلام المصرية في الدار البيضاء، وصور لنجيب محفوظ في مقاهي جدة، أو حتى لماذا نرى اللهجة المصرية هي الأكثر انتشارًا، وكذلك تاريخ فراعنة مصر العظام في مناهج دول العالم أجمع، مضيفا " بكل بساطة إن تراث مصر الثقافي يدعمها على جميع المستويات الدولية.. فادعموا تراثكم"