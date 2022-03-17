التنمية المحلية: 54 مليون جنيه استثمارات أسوان لتطوير منظومة المخلفات

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وقال شعراوى إن هذا المدفن يعمل بالطاقة الشمسية سواء الميزان أو إنارة المبانى أو باقى احتياجات المدفن الآخرى من الكهرباء، وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن اللجنة التى تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسلم المدفن الصحى إلى محافظة أسوان اليوم الخميس بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019 - 2020).(2020 - 2021)-(2021 - 2022)، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.
وكشف وزير التنمية المحلية عن حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة أسوان والتى تبلغ حوالى 54 مليون جنيه، والتى تضمنت توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة العلاقى بتكلفة بلغت 15.3 مليون جنيه، كذلك تم رفع التراكمات التاريخية بمدن (نصر النوبة – بلانة – كوم إمبو بتكلفة بلغت 2.3 مليون جنيه، كما سيتم توريد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن إدفو – كوم إمبو – نصر النوبة) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 15 مليون جنيه.
وأوضح شعراوى أنه تم إنشاء المدفن على مساحة 5 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحى وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوى على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى، وخزان وقود ومغسلة سيارات.
وأضاف للوزير: "كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة".
وأوضح شعراوى أنه تم إنشاء المدفن على مساحة 5 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحى وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوى على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى، وخزان وقود ومغسلة سيارات.
وأضاف للوزير: "كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة".
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