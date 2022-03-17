محافظ القاهرة يفتتح حديقة قنديل أم هاشم بميدان السيدة زينب (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح خالد عبد العال محافظ القاهرة حديقة " قنديل أم هاشم" بميدان السيدة زينب فى اطار أعمال التطوير التى تقوم بها محافظة القاهرة لرفع كفاءة مسار آل البيت بتكلفة 4.5 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى المصرى.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتباها متنفسا للأهالى، مثمنا دور المجتمع المدنى فى مساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وتقع الحديقة على مساحة 4 آلاف م2، وتضم 8 برجولات و30 مقعدا خشبيا ودورات مياه رجال وسيدات لخدمة رواد الحديقة، وقد تم رفع كفاءة المزروعات واللاند سكيب وزيادة الإضاءة التى تم تصميمها على الطراز الإسلامى بـ48 عمودا، كما تم رفع كفاءة الحديقة الواقعة أمام مسجد السيدة زينب ودهان العقارات المحيطة بالميدان.

شهد الافتتاح م. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحسام الحجار وم. عصام مصباح ممثلى البنك الأهلى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.