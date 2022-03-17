/686214/تداول-28-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-بميناء-دمياط

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء شهد تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4270 شاحنة.

دوت الخليج

وأوضح المركزالإعلامي، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30600 طن تشمل: 15800 طن فوسفات و14800 طن يوريا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47057 طنا تشمل: 6546 طن قمح و2200 طن فول و2474 طن أبلاكاش و 26000 طن فول صويا و9837 طن حديد.

تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وأكد أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 899 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، الأردن، السعودية، المغرب، هولندا، بنجلاديش، هونج كونج، ألمانيا، سنغافورة، سريلانكا، أمريكا، فيتنام، الهند، بلجيكا وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 181 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1842 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125133 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91362 طنا.

تعيين 7353 منهم 79 "قادرون باختلاف" بالقاهرة

وكان قد أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7353 شاباً ، منهم 79 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 22795 شاباً منهم 431 "قادرون باختلاف"، وتوفير 1823 فرصة عمل منهم 49 "قادرون باختلاف"، واستخراج 2966 شهادة قياس مستوى المهارة، و 3006 رخصة مزاولة الحرفة.

وأشار سعفان، إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 247 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 180 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .