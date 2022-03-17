/686246/المنتدى-البرلماني- نقاشات-مثمرة-متوقعة- لصالح-المواطن-بين-مستقبل-وطن-و-وزراء-الحكومة

يواصل حزب مستقبل وطن التركيز على قضايا وأولويات الشارع المصري، شديدة التعبير عن أحول المواطن وتطلعاته وطموحاته، حيث يعقد مجموعة من الفعاليات الموسعة، التي يتحاور فيها مع الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة، بهدف وضع آليات أفضل للتعاون والتنسيق لصالح الوطن والمواطن.

ويرصد دوت الخليج في تقريره التالي مجموعة المسؤوليات المجتمعية التي يتصدى لها حزب الأغلبية البرلمانية، مستقبل وطن، والجهود المكثفة لقياداته وفي مقدمتهم الأمين العام أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، ومجموعة النواب من الممثلين للشعب ، اللذين يسلطون الضواء باستمرار على أهم القضايا والملفات المجتمعية.

جهود مكثفة

يبذل حزب مستقبل وطن جهودا مكثفة بوتيرة مستمرة ومتواصلة من أجل تلبية تطلعات المواطنين، وهي الأشكال من السعي والجهد الذي يأتي على عدة أصعدة، نيابية عبر الرقابة والتشريع وسن القوانين وطرح التعديلات وتقديم طلبات الإحاطة والأسئلة للحكومة، أو من خلال الأدوار الخدمية التي يضطلع بها نوابه على مدار الساعة.

وقد انطلقت الجهود في المنتدى البرلماني الثاني منذ اللحظة الاولى لالتقاء النواب والحكومة، حيث شهد اليوم الأول ندوة بعنوان، آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، فضلاً عن إلقاء السيد مُحافظ البحر الأحمر كلمة تتضمن الترحيب بالمُشاركين والتأكيد على دور مثل تلك المُنتديات في تشجيع ودعم السياحة بمدينة الغردقة.

برنامج ثري

المُنتدى البرلماني الذي يعد مثالا على الدأب الحزبي لنواب مستقبل وطن، سيشهد ٤ ندوات نقاشية يُشارك بها بعض السادة الوزراء وأكثر من ٣٠ ورشة عمل لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .. وذلك في إطار تبادل الرؤى وتفعيل أوجه التحاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، و كان الحزب قد إستثمر فرصة إستقرار الأوضاع لعقد ذلك المُنتدى الذى تم الإعداد له مُنذ شهر ديسمبر الماضى وتم تأجيله لحين انحسار موجة فيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابة به، ووقع الاختيار على مدينة الغردقة لعقد المُنتدى بها تطلعاً للمُساهمة فى دعم السياحة بالنظر لكونها من أهم مصادر الدخل المصري .

وقد جاء تزامن انعقاد المُنتدى مع قُرب حلول شهر رمضان الكريم الأمر الذي دعا مُمثلى الأحزاب المُشاركين للاتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافة المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وكذلك التحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر لاستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين، كما تم الاتفاق على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكاواهم والرد عليها من السادة النواب.

مكتسبات الشارع

تسفر على الدوام جهود نواب وقيادات مستقبل وطن، عن إحراز المكتسبات للشارع المصري، من حيث تطوير المستشفيات والاهتمام بالمدارس وافتتاح مراكز الشباب، بخلاف مواصلة اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين في مختلف الدوائر بالمدن والقرى والمحافظات المصرية.

وقد ساعدت فسلفة الحزب وتوجيهات قياداته على أن تجعل منه حالة حزبية، جديرة بالتواجد والانغماس بين رجل الشارع العادي على مدار سنوات، لنجد أن حزب مستقبل وطن، يملك كافة المقومات التي تؤهلة للعب الأدوار الشعبية المثالية، من حيث التواجد بين المواطنين على أرض الواقع، رصد مشكلاتهم، البحث لها عن حلول، وذلك من خلال أمانات وهيئات حزبية ضخمة، تسعى في العديد من المناسبات الاجتماعية إلى المسارعة بإنشاء تجمعات وملتقيات و شوادر لبيع السلع الغذائية ومستلزمات المدارس والأدوية والعلاجات الدوائية، بأسعار مخفضة.

تواصل فعال

يملك حزب مستقبل وطن حرص هائل على التنسيق الفعال مع الحكومة، وأن يحقق أفضل صيغ العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لذا فقد اهتم الحزب للعام الثاني على إطلاق فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأربعاء، والذي يهدف في أول محطاته إلى فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان حول القضايا التي تهم المواطنين .

وقد أظهر نواب الحزب إصرار على إشراك عدد من وزراء الحكومة في أعمال المنتدى الذي يستمر لمدة 4 أيام، للوصول إلى خطوات وآليات للتنسيق بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وذلك سعيا لمستقبل أفضل، مع التطرق لموضوعات نوعية من أمثال :التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، بمشاركة وزير الزراعة السيد القصير، ووزير المالية د.محمد معيط.

حلقات النقاش الثري التي من المنتظر أن تسفر عن مستهدفات قيمة ومفيدة، ستشمل عقد ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت، بمشاركة وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، ووزير الإسكان د.عاصم الجزار، وزيرة الصناعة نيفين جامع، الأمر الذي يعكس بوضوح حرص الحزب الأكثر نشاطا في البلاد على الانحياز لصالح الوطن والمواطن.