‎بعثة الزمالك تغادر إلى أنجولا استعداداً لمواجهة بترو أتلتيكو

/686242/بعثة-الزمالك-تغادر-إلى-أنجولا-استعدادا-لمواجهة-بترو-أتلتيكو

غادرت بعثة نادي الزمالك مطار القاهرة في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى أنجولا على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة نادي الزمالك كالتالي.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث نقطتين.

4- ساجرادا المركز الرابع نقطة واحدة.

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تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.