/686239/النقد-العربي-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-الشركة-الأردنية-لأنظمة-الدفع-والتقاص-لتوسيع-نطاق-خدمات-الدفع-الفوري

دوت الخليج

تستهدف مذكرة التفاهم تحقيق الربط بين خدمة المدفوعات الفورية لدى منصة "بُنى" للمدفوعات العربية ونظام الدفع الفوري"كليك" لدى الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص منصة "بُنى" للمدفوعات العربية تتخذ المزيد من الخطوات لتكون مركز يربط بين الشركات الوطنية المزودة لخدمات الدفع الفوري في المنطقة العربية وخارجها خلال حفل نظمه صندوق النقد العربي في مقره بمدينة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،

مذكرة تفاهم لأنظمة الدفع والتقاص لتوسيع نطاق خدمات الدفع الفوري

حيث وقعت اليوم، مها البهو الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك") المملوكة من قبل البنك المركزي الأردني وجميع البنوك التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية ومهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك"). عملاً بمذكرة التفاهم، تستهدف كل من منصة "بُنى" للمدفوعات العربية والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك") تحقيق الترابط التوافقي بين خدمة المدفوعات الفورية لدى "بُنى" ونظام الدفع الفوري "كليك" في الأردن عبر توفير حلول مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية تتيح للمؤسسات المالية المشاركة لدى النظامين إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بشكل فوري ووفق أعلى معايير ومتطلبات الامتثال الدولية. سيساهم الربط بين أنظمة الدفع الفوري لدى "بُنى" و"جوباك"، في تعزيز دور منصة "بُنى" للمدفوعات العربية كمركز يربط بين الشركات الوطنية المزودة لخدمات الدفع الفوري، وتأمين المزيد من الممرات الآمنة والفعّالة للمدفوعات والقادرة على تغطية نطاق واسع من الاحتياجات المالية تشمل الحوالات الرقمية والتجارة الإلكترونية.