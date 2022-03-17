/686237/محطة-الحامول-البحارى-تحصل-على-اعتماد-شهادة-TSM

حصلت محطة مياة الحامول على اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، في إنجاز جديد يضاف لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية برئاسة الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذي يأتي تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام ٢٠٢٢ والتى تهدف الي حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة بفضل تعاون كلا من المنسق العام لـ T.S.M بالشركة و إدارة ال TSM بالشركة و إدارة فرع الشركة بمنوف، و إدارة السلامة و الصحة المهنية و كذلك قطاع التشغيل و الصيانة و قطاع المعامل وتم توفير الإمكانيات اللازمة لفريق العمل ٠بالمحطة و الذي قام بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بشكل متميز .

دوت الخليج وقال الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، أن ذلك جاء ليعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات السيد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول. محطة مياه الحامول البحارى اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية وأضاف أن محطة مياه الحامول البحارى وجهاز التسريب اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى ادارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها المحطة.

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