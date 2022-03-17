مسلسلات شهر رمضان 2022.. قنوات عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان

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يخوض الفنان المصري محمد رمضان السباق الرمضاني في مسلسل المشوار، ومن المتوقع أن يلاقي ردود فعل إيجابية ويحقق به نجاحًا واسعًا.

وفي هذا الصدد يرصد موقع دوت الخليج قنوات عرض مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان والنجمة دينا الشربيني.

قنوات عرض مسلسل المشوار

ويعرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان حصريًا على قناة «DMC»، فضلًا عن منصة «Watch it»، ومن المقرر الكشف عن قائمة قنوات عرضه الكاملة خلال الفترة المقبلة.

قصة مسلسل المشوار

وتدور أحداث المسلسل حول «ماهر» المتزوج من «ورد»، ويعملان معا في شركة المكس للملاحة في الإسكندرية، ويعيشان برفقة نجلهما «رحيم» في منزل خالته، ولكن تنقلب حياته الهادئة رأسا على عقب عندما يجد نفسه مطاردا من الشرطة.

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

محمد رمضان يتألق في مسلسل «موسى»

وجدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان شارك في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «موسى»، بطولته إلى جانب سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل «موسى»

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.