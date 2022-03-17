جامعة أسيوط تُعلن فتح باب الترشيح لمنصبى عميد كلية الحقوق والحاسبات والمعلومات

/686231/جامعة-أسيوط-تعلن-فتح-باب-الترشيح-لمنصبى-عميد-كلية-الحقوق-والحاسبات-والمعلومات

دوت الخليج

وكشف رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المختصة أنه وفقاً للجدول الزمنى للترشيح فمن المقرر أن يبدأ اليوم الخميس الإعلان رسمياً عن فتح باب الترشح للراغبين فى التقدم للمنصبين ، ويتم يوم الأحد القادم 20/3/2022 بدء تقدم أوراق الراغبين فى الترشح وذلك بالمكتب الفنى بقطاع رئيس الجامعة على أن يمتد فترة التقديم حتى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الخميس24/3/2022 حيث من المقرر غلق باب الترشيح .

إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح

وأضاف الدكتور طارق الجمال أنه يعقب ذلك يوم السبت 26/3/2022 إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح ، ثم يتم يوم الأحد 27/3 فتح باب التظلمات والطعون على أن يتم غلق مساء يوم الأثنين 28/3 فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على أن يتضمن الثلاثاء 29/3 البت فى الطعون والتظلمات وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .