/686228/محافظ-أسيوط-يعلن-انتهاء-استعدادات-استقبال-موسم-تويد-القمح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الخميس ، عن إنتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح 2021/2022 بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري وفقاً للإجراءات التي تم اتخاذها تسهيلاً على المزارعين أثناء الإستلام والتوريد للشون والصوامع.

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ولفت إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة هذا العام بلغت 229 ألف و670 فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان، مؤكدًا على تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من "كوفيد - ١٩" مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

الجهود المبذولة والاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح

وناقش المحافظ – خلال اللقاء – الجهود المبذولة والاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح بقرى ومراكز المحافظة مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا الى الانتهاء من تجهيز 28 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين فور انطلاق موسم الحصاد في 15 ابريل وتوريد القمح المحلي لمدة ثلاثة أشهر حتي ١٥ يوليو 2022 بمختلف قرى ومراكز المحافظة على أن يبدأ حصاد المحصول بالأرض الصحراوية وأراضي الاستصلاح الزارعي في أول ابريل.

إستلام محصول القمح من المزارعين

وأكد محافظ أسيوط أنه تم استعراض الإجراءات المتعلقة بإستلام محصول القمح من المزارعين والتيسيرات والمحفزات الممنوحة في هذا الشأن لافتًا إلى تأكيد رئيس الوزراء على زيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي وسيكون هناك دعم مادى للمزارعين والتي سيتم إعلان تفاصيلها خلال الأيام المقبلة خاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد وصرف حصة اسمدة مدعمة لاصحاب المساحات المنزرعة أكبر من 25 فدان بنفس المساحات التي يتم توريدها قمح وغيرها من الحوافز لافتا اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاعي الزراعة والتموين كما تولي اهتماماً خاصاً بالمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية لافتاً إلى انه سيحضر بدء أعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن خلال تلك الفترة المحددة للإطمئنان على تذليل العقبات أمام تسلم المحصول من المزارعين في سهولة ويسر.

وكلف المحافظ مسئولي الزراعة والتموين بالإستمرار في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين بمختلف القري والمراكز والمدن للاستعداد لإستلام الكميات الموردة من القمح وتفادي أي عقبات وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة للتخفيف عن المزارعين وعدم انتظارهم كثيرًا أمام الشون كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.