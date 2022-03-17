النائب كريم بدرلـ دوت الخليج: إطلاق الصحة لأبليكشين لخدمات الصحة النفسية يؤكد سياسة الدولة نحو التحول الرقمي

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أشاد النائب كريم بدر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإطلاق وزارة الصحة، أول منصة وطنية الإلكترونية فى مصر لخدمات الصحة النفسية ، وعلاج الإدمان بالمجان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مؤكدا أنها تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.

دوت الخليج

تعليق النائب كريم بدر بشأن اطلاق أول منصة الكترونية وطنية لخدمات الصحة النفسية

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، النائب كريم بدر، أن أبليكيشن خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمن الذي اطلقته وزارة الصحة،خطوة تؤكد سياسة الدولة فى الجمهورية الجديدة نحو التحول الرقمي، لافتا إلى ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي فى ظل برنامج الدولة للتصدي لاانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد كريم بدر، بالمحتوي التثقيفي الذي يقدمها الابليكيشن للمستخدمين من خلال إتاحة معلومات علمية هامة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمسنين والإدمان.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان ، أعلنت أمس الاربعاء عن إطلاق أول منصة وطنية إلكترونية بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، حيث تشمل المنصة ثلاثة أقسام رئيسية:

القسم الأول محتوى تثقيفيا توعويا للمستخدمين من خلال إتاحة معلومات علمية هامة عن الاضطرابات الشائعة في الطب النفسي العام وفروعه المتخصصة كالطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمسنين والإدمان، وتناول أعراض وآليات التعامل مع الأزمات النفسية التي تواجه المرضى وأسرهم.

القسم الثاني يشمل تقديم خدمات الدعم والاستشارات النفسية من خلال العيادات الافتراضية «التطبيب عن بعد» عن طريق بضع خطوات بسيطة تمكن المستخدمين من تقييم حالتهم النفسية من خلال الاستبيان العام للصحة النفسية.

يختار المستخدم المكان والزمان المناسبين لأداء الجلسة في خصوصية وسرية تامة لبيانات المستخدمين، كما يستطيع كل من المعالج والمستخدم، من خلال لوحة التحكم الخاصة به.

يختص القسم الثالث بالمشرفين والقائمين على الموقع، حيث يمكنهم من متابعة وتقييم أداء المنصة، ويقوم بعرض أهم التقاريرالخاصة بإحصائيات البوابة الإلكترونية مثل عدد المستخدمين، ومعدل أعمارهم ومعدل المتابعة وأكثر التخصصات التي تم تصفحها وغيرها من البيانات.