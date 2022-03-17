مصرع طفلة صدمتها سيارة بالغربية

لقيت طفلة فى العقد الأول من عمرها مصرعها متأثرة بجراحها إثر أصطدامها بسيارة ملاكى أثناء مرورها الطريق العام بعزبة كوم النجار التابعة لدائرة مركز بسيون .

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، اخطار من مأمور مركز بسيون باصطدام سيارة طفله تبلغ من العمر 13 عاما وإصابتها بإصابات بالغة وجرى نقلها إلى مستشفى بسيون لكنها لفظت أنفاسها.

سائق السيارة صدم الطفلة وسقطت على زجاج السيارة

وأكد شهود العيان أكدوا إن سائق السيارة صدم الطفلة وسقطت على زجاج السيارة إلا أنه اكمل في سيره ما تسبب في دهس الطفلة بعد سقوطها على الأرض، وحاول أحد المواطنين اللحاق بالسيارة للحصول على أرقام لوحاتها المعدنية إلا أنه فر هاربا على الطريق العام ولم يستطيع أحد إيقافة.

انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وتفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة والاستماع إلى شهود العيان والتصريح بدفنها وتسليم الجثة إلى ذويها.

وفى سياق اخر، شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اشتعال النيران في إحدى الصيدليات الشهيرة ما أسفر عن تفحم حوائطها وإلتهام كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات التجميل وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران حريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية اخطار من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغا يفيد اشتعال النيران في صيدلية شهيرة بشارع سعيد بالقرب من مسجد الدماطي بدائرة القسم

وعلى الفور انتقلت القيادات الامنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتبين اشتعال النيران في صيدلية شهيرة تابعة لأحد السلاسل المعروفة ولها فروع على مستوى الجمهورية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى باق الشقق السكنية التي تعلو الصيدلية والمحلات المجاورة للصيدلية.

وتبين من المعاينة تفحم محتويات الصيدلية من الداخل واحتراق كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات وتفحم حوائط الصيدلية حيث التهمت كل شي بسرعة وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومحاصرتها.

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحريق، وانتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق ومعرفه أسبابه واشتعال النيران داخل الصيدلية، والتأكد من وجود شبهة جنائية.