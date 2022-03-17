/686225/محافظ-المنوفية-يحيل-مسئولي-ملف-التصالح-بالباجور-للنيابة-العامة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، مسئولي ملف التصالح بمركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك لقيامهم بإصدار نموذج (10) دائم لمواطن بقرية سمان التابعة للوحدة المحلية بكفر الخضرة وذلك قبل الحصول علي مطابقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ، مما يُعد مخالفة جسيمة للقانون رقم 17 لسنة 2019 ، جاء ذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

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حيث تبين من خلال الاطلاع وفحص مذكرة التفتيش الهندسي بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام قيام المسئولين بلجنة البت ولجنة الأمانة الفنية بملف التصالح علي مخالفات البناء بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور بإعتماد نموذج ( 8 ) وإصدار نموذج (10) دائم لمبنى خارج الحيز العمراني ومساحته أقل من 200 م وارتفاعه أقل من أرضي و 3 أدوار وذلك بالنموذجين رقم 6024 ، 6025 بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 146 لسنة 2021 والكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية رقم 179 لسنة 2021 .

تدقيق البيانات ومراجعة كافة الملفات المقدمة من المواطنين

وقد شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة كافة الملفات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير ، مؤكداً على إستمراره في مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي حفاظا على المال العام .