/686223/وفاة-طالب-سقط-به-أسانسير-من-الدور-السابع-بكفر-الشيخ
لقى طالب جامعي مصرعه، اليوم الخميس، داخل أسانسير سقط من الدور السابع بأحد الأحياء بمدينة كفر الشيخ، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة.
دوت الخليج
بدات الواقعة بتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير إدارة الأمن، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، اخطارا من مأمور قسم أول تفيد بسقوط أسانسير بأحياء أحياء مدينة كفر الشيخ، بداخله شاب، على الفور هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث، وتم نقل جثمانه لمستشفى كفر الشيخ، وتبين مصرع أحمد السيد زكريا،٢٥ سنة، طالب بمعهد العالمية للكمبيوتر تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ تحت تصرف النيابة العامة.
وفاة شخصان أخرين في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نصف
ياتي ذلك بالتزامن مع وفاة شخصان أخرين في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نصف نقل محملة بنجر على طريق الرياض الحامول، وتم نقل جثمان الشخصين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.
كان قد تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ،واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نصف نقل محملة بنجر على طريق الرياض الحامول، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة. وتبين مصرع كل من محمد مصطفى محمد الجنايني، 20 سنة، ومحمد عبدالهادي إبراهيم قطب، 17 سنة من قرية الطلمبات ٤٩. التابعة لمركز ومدينة الحامول.
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