/686243/الحكومة-تكشف-حقيقة-تطعيم-كبار-السن-بالجرعة-التنشيطية-من-لقاحات-كورونا-بشكل-دوري

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مُشددةً على أن الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا يحصل عليها المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمرة واحدة فقط بعد مرور 3 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، دون الحصول عليها بشكل دوري كل 3 أشهر، بينما يحصل عليها باقِ فئات المواطنين لمرة واحدة فقط، بعد مرور 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، مُشيرةً إلى أن نسبة التطعيم بلقاحات كورونا وصلت إلى أكثر من 51% من إجمالي المواطنين، فيما تستهدف الدولة الوصول لنسبة 70%.

الحكومة تكشف حقيقة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري

وفي سياق متصل، تم إصدار قرار بتحويل بيان مستجدات فيروس كورونا اليومي إلى بيان أسبوعي، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا عالمياً ومحلياً على مدار 3 أسابيع متتالية، فضلاً عن تسجيل أقل إصابات خلال هذه الموجة وانكسار الموجة الخامسة لفيروس كورونا، وتسجيل أقل معدلات التردد على المستشفيات، وانخفاض إصابات العزل المنزلي لأكثر من 40%، واستقرار معدلات الوفيات، إلى جانب توسع الدولة في عملية التطعيمات بلقاح كورونا والتي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا خلال الموجتين الرابعة والخامسة من الفيروس، على أن يصدر ذلك البيان يوم السبت من كل أسبوع، وسيتضمن شرح كل مستجدات الفيروس المتعلقة بالإصابات والوفيات والمتعافين وكذلك الإجراءات الجديدة الخاصة بالحماية من خطر الإصابة بالفيروس.

شائعة اعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر

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