/686183/الزراعة-مصر-ضمن-قائمة-الدول-المتربعة-على-عرش-تصدير-الحاصلات-الزراعية

تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن دور وزارة الزراعة في مواجهة ارتفاع الاسعار، منوها أنه يتم الحديث منذ 2014 على إقامة المشروعات التنموية، مما أدى الى زيادة كبيرة في معدلات الانتاج ونتيجة هذا الامر اصبح لدينا كميات كبيرة من الانتاج والسلع، موضحا ان القيادة السياسية اهتمت بالفطاع بشكل كبير من أجل تلبية احتياجات المواطن المصري، ومحصول القمح شهد طفرة كبيرة .

حجم إنتاج القمح في الوقت الحالي يشهد تطورا حقيقي

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اخبار تن المذاع على قناة تن، إن حجم إنتاج القمح في الوقت الحالي يشهد تطورا حقيقيا، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف الزراعة، وخاصة القمح لتلبية احتياجات المصريين، منوها إلى النظر إلى اهمية المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية حيث نتج عنها طفرة كبيرة في الانتاج، ولك يتم الاكتفاء بذلك بل أيضا تم العمل على تصدير السلع للخارج، بعد تحقيق الاكتفاء من بعض السلع.

الزراعة: مصر ضمن قائمة الدول المرتبعة على عرش تصدير الحاصلات الزراعية

واستطرد القرش أنه تم عمل حافزا إضافيا بقيمة ٦٥ جنيها، وهذا الأمر جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالتنسيق الكبير بين وزارة التموين وعدد كبير من الوزارتت ومنها الزراعة,.

واوضح نرى نتائج ما قامت به الدولة الفترة الكبيرة، حيث ان الدولة المصرية متربعة على عرش عدد كبير من قائمة الدول المصدرة للحاصلات الزراعية.