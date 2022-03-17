السفير المصري في بلجراد يُقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية صربيا

قدّم السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية في صربيا، يوم ١٦ مارس ٢٠٢٢، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية صربيا "ألكسندر فوتشيتش" بحضور كل من وزير الخارجية، والمُستشار السياسي لرئيس الجمهورية، إضافة إلى أعضاء السفارة.

نقل السفير المصري تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الصربي، وتوجيه سيادته باستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المرحلة القادمة.

هذا، ورحب الرئيس "فوتشيتش" بالسفير المصري الجديد، مُثمنًا العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تمتد جذورها إلى فترة طويلة، منوهًا في هذا الصدد بجهود البلدين في انشاء حركة عدم الانحياز؛ وأعرب عن تطلعه لقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة قريبًا إلى صربيا، مُشيدًا بالإنجازات المُحققة في مصر على صعيد تدشين مشروعات ضخمة ولا سيما العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير منظومة السكك الحديدية، والطرق. كما أكد رئيس صربيا على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.