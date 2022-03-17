مسلسلات شهر رمضان 2022.. تعرف على قنوات عرض مسلسل بطلوع الروح

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يبحث الجمهور بشكل مستمر في هذه الآونة، عن القنوات الناقلة لمسلسلات شهر رمضان 2022، ويزداد البحث بشكل خاص على مسلسل «بطلوع الروح»، والذي حقق صدى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن قام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بمهاجمته والمطالبة بمقاطعته قبل عرضه.

دوت الخليج يرصد القنوات الناقلة لمسلسل «بطلوع الروح» ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

يعرض مسلسل بطلوع الروح، ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022، ويخوض المنافسة على قناة فضائية واحدة، وهي قناة mbc مصر، التي دائمة ما تكون محببة لعرض الأعمال المثيرة للجدل على شاشتها.

كما يعرض أيضا مسلسل بطلوع الروح الذي تخوض به الفنانة إلهام شاهين، الماراثون الدارمي لمسلسلات شهر رمضان 2022، بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الالكترونية، ومن المقرر أن يحقق مشاهدة عالية خلال فترة عرضه.

قصة مسلسل بطلوع الروح

تدور قصة بطلوع الروح حول أسرة كانت تسير حياتهم بصورة طبيعية قبل أن تنقلب حياتهم تماما، ويتورطون في تنظيم إرهابي، وتجسد الفنانة إلهام شاهين، دور قائدة للجيش النسائي بتنظيم «داعش» الإرهابي، ويقدم الفنان محمد حاتم دور مدير شركة إعلانات يدعى أكرم، متزوج من الفنانة منة شلبي، ليخوض الثنائي رحلة ليس هناك مجال للرجوع فيها بعد الاقتراب من عالم التطرف والإرهاب، ويُجسّد الفنان أحمد داود زوج الفنانة منة شلبي، خلال أحداث المسلسل، وتتعرض منة شلبي لحادث، ما يُجبرها على اختيار بعض القرارات التي لا ترغب فيها، ولكن الظروف تجبرها على ذلك.

أبطال مسلسل بطلوع الروح

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي لنوعية الأعمال ذات ال 15 حلقة.

مسلسل بطلوع الروح يثير الجدل

الجدير بالذكر أنه اتهم رواد السوشيال ميديا مسلسل إلهام شاهين في رمضان 2022، بمحاولة أبطال العمل إفساد الدين الاسلامي، وربط فكرة الحجاب واللحية بالإرهاب كالعديد من الأعمال الفنية التي تعرض في الدراما المصرية، وبدأ الهجوم يزداد بعد طرح بوسترات العمل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين على سقوطه من قبل مشاهدته.