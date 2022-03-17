ماذا قدم محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك مع القلعة البيضاء

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انتشرت أخبار خلال الأيام الماضية، حول حسم نادي النصر ، التعاقد مع محمد أبو جبل خلال الفترة الحالية، لكي ينتقل إلى الفريق الأصفر في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتقل محمد أبو جبل لنادي الزمالك فترة الانتقالات الصيفية عام 2013 ، ثم انتقل إلى نادي سموحة عام 2016 قبل أن يعود لنلفارس الأبيض عام 2019 ليعود ويتالق ويتسبب بتتويج الزمالك بكل من كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي كما أنه توج بكأس مصر 2019، وعام 2021 بالدوري المصري.

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة نادي الزمالك كالتالي.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث نقطتين.

4- ساجرادا المركز الرابع نقطة واحدة.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.

غياب محمود علاء

ومن المقررغياب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

سيغيب محمود علاء عن مباراة بترو أتلتيكو وذلك بعد حصولة علي ثلاثه كروت صفراء.