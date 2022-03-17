/686210/منها-التغذية-العلاجية-نقابة-العلميين-بالدقهلية-تنظم-3-دورات-تدريبية

أكد الدكتور أحمد عبيه نقيب العلميين بالدقهلية، أن النقابة دشنت أمس الأربعاء، دورة في التغذية العلاجية، لاجتياز المتدرب البورد الأمريكي في التغذية، علي أن تستمر هذه الدورة حتي غدا الجمعة، بمحاضرة الدكتورة علياء أبو السعود استشاري التغذية العلاجية، وحضر الدورة ما يقرب من 110 طالب وخريج من كليات العلوم و الزراعة والصيدلة.

دوت الخليج

وأوضح عبية، أن أهم المحاضرات التي ستقوم بها النقابة، هي:

-مكونات النظام الغذائي الصحي والذي يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

-الأساطير والخرافات المنتشرة عن التغذية.

-هل الجينات لها تأثير على عاداتنا الغذائية؟

نقابة العلميين بالدقهلية تنظم 3 دورات تدريبية

يذكر أحمد سمير عبيه، رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، قد حل ضيفًا في وقت سابق على موقع دوت الخليج فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الموقع مع رموز العمل النقابى فى مصر، حيث مناقشات موسعة حول جهود النقابة بشأن ملف قانون المجلس الصحى المصرى، وإشكالية عدم النص صراحة على نقابة العلميين بالقانون الجديد والذى تم التوافق عليه بشكل نهائى بمجلس النواب خلال الأيام الأخيرة.

اللقاء الذى أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، تطرق إلى رؤى النقابة بشأن قانون المجلس الصحى المصرى، وثقة الأعضاء فى القيادة السياسية والدولة المصرية بأن يتم تلبية طلبات أعضاء النقابة وترجمة ضمهم وفق قرارات منتظرة من رئيس مجلس الوزراء بحسب القانون الذى أتاح له ضم أى من الكليات الصحية أو أقسامها للقانون الجديد.

د. أحمد سمير عبيه، رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، أكد بأن الجهود التى تتم المنظومة الصحية مقدرة ومحل تقدير من الجميع، وأعضاء نقابة العلميين يتجاوزن الـ350 ألف عضو، وهم رابع فئة من الجهات الصحية يقومون بدورهم فى المنظومة الصحية، ومن ثم ضمهم لقانون التأمين الصحى المصرى والاستفادة من مميزاته على مستوى التأهيل والتدريب.