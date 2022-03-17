/686204/سامح-شكري-يسلم-رسالة-موجهة-من-الرئيس-السيسي--إلى-رئيس-الوزراء-السنغافوري

استقبل رئيس الوزراء السنغافوري “لي هسين لونج” وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 17 مارس الجاري، حيث سلمه الوزير شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل الدفع قدما بها على الأصعدة المختلفة، فضلا عن تناول الجهود الجارية للاعداد للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.

دوت الخليج

سامح شكري يسلم رسالة موجهة من الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء السنغافوري

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وسنغافورة، حيث أعرب الوزير شكري عن اهتمام مصر بمواصلة تعميق وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين.

التقى وزير الخارجية سامح شكري، "تيو تشي هين"، كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية الوزارية لتغيُر المناخ.

بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال المُناخ خلال الفترة المقبلة، في ضوء رئاسة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، بجانب عدد من الموضوعات الأخرى محل الاهتمام المشترك للبلديّن.

كذلك، خلال اللقاء، تم تبادل الرؤى بشأن أهم المسائل والقضايا الإقليمية والدولية، وتقييم تأثيراتها؛ فضلاً عن التباحث حول سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

يأتى اللقاء فى ثانى محطات جولته الآسيوية التي تشمل كلا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري سيلتقي بنظرائه، والعديد من المسئولين بتلك الدول لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكل منها في شتى المجالات، بجانب تناول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك، علاوة على بحث موضوعات تغير المُناخ، أخذاً في الاعتبار الرئاسة المصرية المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، وحرص مصر على التشاور والتنسيق في هذا الصدد مع مختلف الأطراف، كما أضاف حافظ أن الوزير شكري سيشارك أيضاً في الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يوميّ 22 و23 مارس الجاري.