وزير الخارجية يلتقي نظيره السنغافوري ويبحث تطوير العلاقات بين البلدين

التقى وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم 17 مارس الجاري، بوزير الخارجية السنغافوري الدكتور “فيفيان بالاكريشنان”، حيث تم تناول سُبل دفع ملفات التعاون الثنائي بما يتناسب مع العلاقات الصديقة بين البلدين، فضلاً عن مناقشة عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ‫استمرارًا للقاءاته مع المسئولين رفيعي المستوى بدولة سنغافورة الصديقة، وفي إطار جولته الآسيوية الحالية. ‫وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، مؤكدًا إهتمام مصر باستمرار تطويرها والدفع بها قدماً إلى آفاق أرحب، فضلاً عن التشاور مع سنغافورة إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. ‫وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيريّن اتفقا على الدفع قدماً بأوجه التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة في المجالات ذات الأولوية؛ كما تناول اللقاء كذلك - والذي شمل مأدبة إفطار عمل أقامها الوزير السنغافوري على شرف الوزير شكري - تبادلاً للرؤى حول عددٍ من الملفات الدولية والإقليمية، حيث اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بينهما على ضوء الرغبة المصرية والسنغافورية المشتركة في العمل سويا بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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