رحَّبت رابطة العالم الإسلامي بقرار اعتماد الجمعية العامة في منظمة الأمم المتحدة يوم 15 مارس من كلِّ عام يوماً عالمياً للقضاء على "الإسلاموفوبيا".
وأشاد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بجهود "الدبلوماسية الإسلامية وشركائنا من الدول والمنظمات الأممية والدينية، التي أثمرت عن اعتماد هذا القرار المحوري بالإجماع من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة".
وأكد معاليه أن هذا القرار يؤسس لمرحلة مهمة في مواجهة خطابِ الكراهية والعنصرية والتعصُّب والتطرُّف، ويسهم بشكل بنّاء ومؤثر في دعم مبادرات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بما يعود بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار على المجتمعات الإنسانية كافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابطة العالم الإسلامى ترحب باعتماد 15 مارس يوما عالميا للقضاء على الإسلاموفوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.