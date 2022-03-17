السفير المصري يلتقى نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ببروكسل

التقى السفير الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومندوب مصر الدائم لدى حلف شمال الأطلنطي، مع كل من نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي "Ambroise Fayolle" ومدير إدارة دول جوار الاتحاد الأوروبي ومسئول استراتيجية المناخ بالبنك، وذلك بمقر البنك في لوكسمبورج على هامش زيارة السفير إلى البلاد لتقديم أوراق اعتماده لدوق لوكسمبورج.

واستعرض السفير ‏الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء المشروعات الكبرى التي تقوم بها مصر في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر والبنية التحتية، مبرزاً الإنجازات التي حققتها مصر في التحول إلى مركز للطاقة في المنطقة وتحقيق فائض من الكهرباء تخطي ٢٨ ألف ميجاوات.

من جانبه، أشاد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بالعلاقات المتميزة التي تجمع الدولة المصرية بالبنك، وكذلك أهمية مصر كدولة كبرى في المنطقة، واستعرض المشروعات المختلفة التي يقوم البنك بتمويلها في مصر في أكثر من مجال، ومن أبرزهم مجالات البنية التحتية والحفاظ على البيئة إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ناحية أخرى، أبرز السفير الدكتور بدر عبد العاطي الاستعدادات التي تقوم بها مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، حيث رحب المسؤول الأوروبي بالجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد، معرباً عن تطلعه للمشاركة في الاجتماعات ذات الصلة، وإلى تعزيز التعاون مع مصر فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات تصدير الطاقة من مصر إلى أوروبا.