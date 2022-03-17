أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠٢١ بالموافقة على تعديل الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان والموقعة بين الحكومتين بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠١٥ والمعدلة بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠١٩، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، حيث تم توقيع هذا التعديل في القاهرة بتاريخ ٣ أغسطس ٢٠٢١.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهوري بشأن تنفيذ العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال بجامعة القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.