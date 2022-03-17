عاجل- تفاصيل جديدة بشأن وظائف للمصريين فى الكويت (بيان حكومى)

جدة - نرمين السيد - قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية فى دولة الكويت، من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجارى، براتب شهرى يوازى 22 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكدا أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.





وأوضح سعفان أنه يشترط فى المتقدمات من الممرضات "اناث فقط"، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات "عين شمس والقاهرة والإسكندرية"، فضلا خبرة لاتقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج . وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجارى، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أى مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، على ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري . وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

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