نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى يؤكد أهمية مصر كدولة كبرى فى المنطقة

واستعرض السفير الدكتور بدر عبد العاطى خلال اللقاء، المشروعات الكبرى التى تقوم بها مصر فى مختلف المجالات، وعلى رأسها مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر والبنية التحتية، مبرزاً الإنجازات التى حققتها مصر فى التحول إلى مركز للطاقة فى المنطقة وتحقيق فائض من الكهرباء تخطى 28 ألف ميجاوات.
من جانبه، أشاد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى بالعلاقات المتميزة التى تجمع الدولة المصرية بالبنك، وكذلك أهمية مصر كدولة كبرى فى المنطقة، واستعرض المشروعات المختلفة التى يقوم البنك بتمويلها فى مصر فى أكثر من مجال، ومن أبرزهم مجالات البنية التحتية والحفاظ على البيئة إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن ناحية أخرى، أبرز السفير الدكتور بدر عبد العاطى الاستعدادات التى تقوم بها مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل، حيث رحب المسؤول الأوروبى بالجهود التى تبذلها مصر فى هذا الصدد، معرباً عن تطلعه للمشاركة فى الاجتماعات ذات الصلة، وإلى تعزيز التعاون مع مصر فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة والتوسع فى مشروعات تصدير الطاقة من مصر إلى أوروبا.
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