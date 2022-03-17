التعليم العالى: إقامة منتدى الذكاء الاصطناعى لطلاب الحاسبات مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب بمقر جامعة قناة السويس، بحضور د. ناصر مندور رئيس الجامعة، ود. أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشؤون الجامعات، وأعضاء المجلس.





ووجه المجلس الشكر لأسرة جامعة قناة السويس على استضافتها فعاليات اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار فى أداء رسالتها النبيلة.

ناقش المجلس خلال اجتماعه إنجازات الجامعات فى قطاع شؤون التعليم والطلاب عن الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى (2021 - 2022) بشأن إعداد الدورات التدريبية، لتأهيل المجتمع الأكاديمى فى مواجهة العنف والتطرف والفساد، وتنفيذ خطة الجامعات فى الأنشطة الطلابية، والتحول الرقمى، إضافة إلى الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة، وكذا مشروع تأهيل المقبلين على الزواج (مودة)، والخدمات المقدمة للطلاب أبناء المستفيدين من مشروع (تكافل وكرامة).

كما استعرض المجلس تقارير عن مجالات التبادل الطلابى بين الجامعات؛ لغرس روح المودة، والإخاء، وتبادل الثقافات.

وافق المجلس على إقامة منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعى لطلاب كليات الحاسبات المصرية بجامعة كفر الشيخ فى مايو القادم، لاكتشاف وتنمية المواهب الشابة، وخدمة المجتمع فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى، والنظم الذكية.

كما وافق المجلس على إقامة المؤتمر العلمى الرابع لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بجامعة دمياط، فى الفترة من 11-12 مايو القادم، تحت عنوان "علماء المستقبل (5)" ويتضمن المؤتمر مشاركة الطلاب بأبحاث فى مجالات العلوم الأساسية العلمية، والأدبية، والإنسانية، وإقامة معرض فنى لأعمال الطلاب.

وأحيط المجلس علما بإقامة أوليمبياد لطلاب كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية فى الفترة من 17 – 20 مارس الجارى بجامعة سوهاج، وتنظيم الملتقى القمى الأول للجامعات المصرية بجامعة بنها "نموذج محاكاة مجلس النواب.. مصر 2030" فى الفترة من 27-30 مارس الجارى، برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى.