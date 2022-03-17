فتح ميناء الصيد ببرج البرلس بعد هدوء الرياح.. لليوم الثانى

جدة - نرمين السيد - قررت إدارة ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس اليوم الخميس استمرار فتح الميناء لليوم الثانى على التوالى، والتصريح للصيادين بالصيد وللمراكب بالإبحار فى رحلات بالبحر المتوسط.





وقال مدير ميناء برج البرلس البحرى يسرى الدسوقى، فى بيان له اليوم: "إن قرار الفتح جاء بعد استمرار هدوء الرياح وانخفاض الأمواج فى البحر المتوسط، ما ساعد على استمرار الملاحة والإبحار وممارسة مهنة الصيد، رغم غياب الشمس وانخفاض درجات الحرارة والإحساس بالبرودة الشديدة، الإ أن حالة البحر سمحت بممارسة الصيد".

وأضاف أنه أصدر تعليمات لكل المراكب بتوخى الحذر من التقلبات الجوية فى هذه الفترة، والالتزام بالتعليمات ودخول الميناء إذا حدث تغيير فى الأحوال الجوية حفاظا على سلامتهم.

وشدد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين على إدارة الميناء بالتيسير على الصيادين بسرعة استخراج التصاريح فى حدود القانون وعدم التعقيد أو التأخير فى استخراج تلك التصاريح.