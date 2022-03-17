وقال مدير ميناء برج البرلس البحرى يسرى الدسوقى، فى بيان له اليوم: "إن قرار الفتح جاء بعد استمرار هدوء الرياح وانخفاض الأمواج فى البحر المتوسط، ما ساعد على استمرار الملاحة والإبحار وممارسة مهنة الصيد، رغم غياب الشمس وانخفاض درجات الحرارة والإحساس بالبرودة الشديدة، الإ أن حالة البحر سمحت بممارسة الصيد".
وأضاف أنه أصدر تعليمات لكل المراكب بتوخى الحذر من التقلبات الجوية فى هذه الفترة، والالتزام بالتعليمات ودخول الميناء إذا حدث تغيير فى الأحوال الجوية حفاظا على سلامتهم.
وشدد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين على إدارة الميناء بالتيسير على الصيادين بسرعة استخراج التصاريح فى حدود القانون وعدم التعقيد أو التأخير فى استخراج تلك التصاريح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح ميناء الصيد ببرج البرلس بعد هدوء الرياح.. لليوم الثانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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