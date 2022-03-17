القوى العاملة: تعيين 7353 شابا منهم 79 قادرون باختلاف فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7353 شابا، منهم 79 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 22795 شابا منهم 431 "قادرون باختلاف"، وتوفير 1823 فرصة عمل منهم 49 "قادرون باختلاف"، واستخراج 2966 شهادة قياس مستوى المهارة، و3006 رخصة مزاولة الحرفة.



أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية قامت فى مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 247 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 180 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضى - أن المديرية تلقت 1170 شكوى، منها 229 شكوى تم تسويتها وديا، وتم إحالة 166 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 184 شكوى، وإحالة 24 شكوى لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقى 540 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح رعاية تلك الفئة اجتماعياً واقتصادياً تمثلت فى: 44 منحة مولود جديد بإجمالى 90 ألف جنيه، و13 منحة زواج بمبلغ 39 ألف جنيه، و12 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 24 ألف جنيه، وصرف منحة وفاة عامل لأسرة بإجمالى 10 آلاف جنيه، وصرف 20 ألف جنيه لعمل 4 عمليات جراحية كبرى لـ 4 عمال، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 183 ألف جنيه لـ 65 عاملاً من المسجلين.

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 383 منشأة دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 595 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 696 شكوى، وتم تسوية 406 شكوى منها، وتبقى 290 شكوى تحت البحث والدراسة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 145 منشأة، وإعادة التفتيش على 285 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 117 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم عمل 32 حملة تفتيشية، ومنح 33 رخصة، وبحث 3 شكاوى، فضلاً عن عقد 15 ندوة توعية.