الصحة تبحث تدريب كوادر طبية إماراتية بمراكز زراعة الأعضاء فى مصر

جدة - نرمين السيد - ناقش الاجتماع توسيع آفاق التعاون بين مصر والإمارات بالقطاع الصحى، فى إطار العلاقات الثنائية الوثيقة الممتدة بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك فى مختلف المجالات، مثمنا أهمية تبادل ومشاركة الخبرات فى المجال الصحى، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية بالبلدين.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع استراتيجية العمل بالمنظومة الصحية فى كلا البلدين وما يمتلكانه من موارد وإمكانيات مادية وبشرية، وكذلك المشروعات والمبادرات التى يتم تنفيذها للنهوض بالمنظومة الصحية، والجهود الرامية لمستقبل رعاية صحية قائم على استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمى، بالإضافة إلى مناقشة الخبرات، فيما يخص مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من تجربة أبوظبى فى تنفيذ مبادرة «ملفي» للقطاع الصحى بمصر، حيث تعد أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية، بهدف ربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة على المنصة، وتبادل المعلومات الصحية الهامة للمرضى بين مقدمى الرعاية الصحية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لسجلات المرضى، مما ينعكس على تحسين جودة الرعاية الصحية ومخرجات الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان إلى التنسيق المستمر والتكامل بين جميع المؤسسات الطبية بمصر، والذى ينعكس على توافر جميع الخدمات الطبية بمختلف التخصصات للمواطنين، كما استعرض المشروعات القومية فى القطاع الصحى، وعلى رأسها تنفيذ المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة» مؤكدا تأثيرها الإيجابى على مؤشرات الصحة العامة للمواطنين، وكذلك استراتيجية الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير ناقش مع الجانب الإماراتى فرص الاستفادة من مقومات السياحة العلاجية، بالإضافة إلى بحث التعاون فى مجال تصنيع الأدوية واللقاحات من خلال الاستفادة بإمكانيات الشركات الوطنية المصرية الرائدة فى مجال إنتاج المستحضرات الحيوية. وكذلك الإمكانات الهائلة لمدينة الدواء المصرية.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير بحث خلال الاجتماع فرص توسيع الاستثمارات الإماراتية فى القطاع الصحى بمصر، منوها إلى الفرص الواعدة للاستثمار فى القطاع الصحى بمصر، معربا عن تطلعه لتعاون نموذجى بين البلدين يكون مثالا يحتذى به عالميا فى الرعاية الصحية.

وتابع عبدالغفار أن الجانبين ناقشا التعاون وتبادل الخبرات فى مجال نقل وزراعة الأعضاء، والاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة فى هذا المجال، بفضل ما تمتلكه مصر من مراكز على أعلى مستوى وكفاءات علمية فى الكوادر الطبية المتخصصة، مرحبا باستقبال الكوادر الطبية من الأشقاء فى دولة الإمارات للتدريب داخل مراكز زراعة الأعضاء بمصر.

وأوضح عبدالغفار أنه فى ختام الاجتماع اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل يضم مسئولين ممثلين عن القطاع الصحى بالبلدين، لتبادل الزيارات المشتركة والاطلاع على آلية العمل بالمنظومة الصحية على أرض الواقع فى كلا البلدين، وكذلك عقد اجتماعات تنسيقية بين المعنيين، لتوسيع أوجه التعاون وتبادل الخبرات والرؤى وفقا لبرامج وجداول زمنية محددة.

ونوه عبدالغفار إلى أن الجانبين اختتما اجتماعهما بتبادل الدروع التذكارية، تعبيرا على أواصر الود والعلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين الشقيقين.

وشكر الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبى، الجانب المصرى على حسن الاستضافة، وأشاد بالتجربة المصرية الفريدة فى الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والشعب المصرى الشقيق.

وأشار إلى الخبرات والدروس المستفادة والنجاحات المهمة التى حققتها دولة الإمارات وأبوظبى فى التصدى للجائحة والتى جعلت أبوظبى فى طليعة المدن العالمية التى قدمت نموذجا استثنائيا فى الاستجابة للجائحة، فى ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين ووضع كل الإمكانات التى تمتلكها دائرة الصحة فى أبوظبى فى كل المجالات لتعزيز أواصر التعاون على الصعيد الصحى لاستكمال مسيرة النجاحات البارزة فى البلدين.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والمتابعة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة سوزان الزناتى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والأستاذ أحمد مجاهد مدير مكتب وزير الصحة والسكان.

وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بدائرة الصحة أبوظبى، أسماء المناعى المدير التنفيذى لمركز الأبحاث والابتكار فى دائرة الصحة أبوظبى، والدكتور صالح آل على المدير التنفيذى لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ، والدكتور عمر نجم مدير المكتب التنفيذى للشئون التنفيذية والمشاريع الخاصة فى دائرة الصحة أبوظبى، والدكتور أحمد البستكى المدير التنفيذى للاستراتيجية فى شركة رافد، وإيهاب فكرى ممثل منصة "ملفى" فى أبوظبى، ورامى عدوان ممثل مكتب العلاقات الإعلامية والاتصال المؤسسى بدائرة صحة أبوظبى.