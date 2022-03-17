شكرى يلتقى وزير التنمية الاجتماعية والأسرة السنغافورى (صور)

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جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء استعراض جهود الدولة المصرية فى مجال التنمية الاجتماعية، وبحث سبل التعاون بين البلدين فى المجالات الثقافية والدينية.
واستقبل رئيس الوزراء السنغافورى لى هسين لونج وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، إذ سلمه الوزير شكرى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل الدفع قدما بها على الأصعدة المختلفة، فضلا عن تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتى تستضيفها مصر فى شهر نوفمبر المقبل.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وسنغافورة، حيث أعرب الوزير شكرى عن اهتمام مصر بمواصلة تعميق وتطوير علاقات التعاون بين البلدين فى شتى المجالات، وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين.
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