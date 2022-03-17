وزير الرى: نستهدف تأهيل 500 كيلومتر مساقى بمحافظة القليوبية

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقى بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، بالإضافة للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث فى مساحة 60 ألف فدان وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 224 كيلومتر، وتم طرح وترسية 139 كيلومتر منها، ونهو تنفيذ 22 كيلومتر حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً فى طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.
وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، أوضح الدكتور عبد العاطى أن عدد 19210 منتفع قد تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث بأراضيهم البالغة 982 قطعة بمساحة إجمالية 14937 فدانا، مشيراً إلى أنه تم تدبير الاعتماد المالى والطرح لـ 54790 فدانا، وجارى التنفيذ بمساحات تصل إلى 21025 فدانا تم نهو 513 فدانا منها.
ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمنى المقرر، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أى معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.
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