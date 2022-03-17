2.2 مليون جنيه.. القوى العاملة تحصل على مستحقات طبيب وعامل متوفين بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية فى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات مواطن طبيب وعامل مصريين توفيا بالرياض، وبلغت إجمالى المستحقات 641 ألفا و984 ريالا سعوديا، أى ما يعادل مليونين و689 ألفا 913 جنيها مصريا تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المصرى المتوفى المرحوم "سامى.ف.ك.ع" والذى كان يعمل طبيبا لدى مستوصف الفيروز الطبى بالرياض، فضلا عن مستحقات العامل "محمود.أ.ع.م"، والذى كان يعمل بأحد شركات المقاولات العامة بالعاصمة، ومتابعة المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات عملهم.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات الطبيب المصرى المتوفى"سامى.ف.ك.ع"، والذى كان يعمل طبيبا لدى مستوصف الفيروز الطبى بالرياض، حيث تم مخاطبة إدارة المستوصف لتصفية مستحقاته المالية وتم تحويل مبلغ 39 ألفا و369 ريالا سعوديا إلى حساب السفارة المصرية الخاص بالعاملين المصريين المتوفين بالمملكة، فضلا عن مخاطبة جهة عمل المرحوم لرفع طلب الحصول على المنحة الملكية للعاملين بالقطاع الطبى المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا والتى أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والتى تبلغ نصف مليون ريال.

وأضاف الملحق العمالى أحمد رجائى أنه تم الحصول على 102 ألف و615 ريالا مستحقات العامل "محمود.ا.ع.م"، والذى كان يعمل بأحد شركات المقاولات العامة بالرياض، لافتا إلى أنه نظرا لتعذر التسوية الودية مع إدارة الشركة تم توجيه العامل لرفع دعوى قضائية لطلب المستحقات المالية وتم الحكم لصالح العامل، وتم إصدار شيك للعامل بالمبلغ المحكوم به، ومنحه تأشيره الخروج النهائى بعد استلام المستحقات المحكوم بها.