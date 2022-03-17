/686197/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-بترو-أتلتيكو-الأنجولي-والقنوات-الناقلة

يدخل نادي الزمالك ضد نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات، وبترواتليتكو يوم السبت ١٩ مارس المقبل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعه الثالثه عصرا بتوقيت القاهرة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وبترو اتليتكو عبر قناة بي إن سبورتس.

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة نادي الزمالك كالتالي.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث نقطتين.

4- ساجرادا المركز الرابع نقطة واحدة.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.

غياب محمود علاء

ومن المقررغياب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

سيغيب محمود علاء عن مباراة بترو أتلتيكو وذلك بعد حصولة علي ثلاثه كروت صفراء.