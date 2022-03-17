مصر الأولى بقائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية

أكدت مذكرة حكومية مُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أمام لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، أن مصر تحتل المركز الأول فى قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والتى قدرت بحوالى 6.8 مليار دولار أمريكى خلال عام 2018 (إحصاءات UNCTAD)، فيما احتلت جنوب أفريقيا المركز الثانى باستثمارات تقدر بـ 6.3 مليار دولار لعام 2018.
وحسب المذكرة، فإنه وفقا لإحصائيات عام 2019، بلغت الاستثمارات المصرية فى القارة الأفريقية نحو 11.3 مليار دولار أمريكى، حيث تعد أهم القطاعات التي تستثمر بها الشركات المصرية فى أسواق القارة (قطاع مواد البناء - قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - السلع الهندسية - الدواء - المنتجات الكيماوية والبلاستيك - القطاع العقاري) متركزة فى دول مثل (اثيوبيا - كينيا - زامبيا - اوغندا - تنزانيا - نيجيريا - رواندا) وهي قطاعات لدي مصر طاقات تصديرية كبيرة بها.
وأوضحت المذكرة أنه نظراً لكون دول القارة الافريقية دولاً متلقية للاستثمار، فإنه لا توجد استثمارات أفريقية كبيرة في مصر، لكن الإدارة تقوم بالتنسيق لإقامة مشروعات مصرية بالدول ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر بالقارة.
وتشير المذكرة إلى الإجراءات المتخذة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في الصادرات نحو القارة السمراء، انطلاقا من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية بحلوّل عام 2025، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بإعداد تصور مبدئي حول الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، وتقوم كل وزارة أو جهة بتنفيذ المهام المكلفة بها وفقاً للمحاور التي تتضمنها الخطة.
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