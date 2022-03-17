البابا تواضروس يترأس قداس ذكرى وفاة البابا شنودة الثالث (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، قداس الذكرى العاشرة لنياحة (وفاة) البابا شنودة الثالث من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





ونقدم بثا مباشرا لفعاليات القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما منح البابا تواضروس 29 من كهنة القاهرة رتبة القمصية.

وتحيى الكنيسة الأرثوذكسية، الذكرى العاشرة لرحيل مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، والذى رحل عن عالمنا، يوم 17 مارس 2012، بعدما ظل على الكرسى البابوى للكنيسة القبطية نحو 41 عاما وتوفى عن عمر يناهز 89 عاما.

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