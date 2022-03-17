عاجل- نصيحة وبشرى سارة من الأرصاد للمواطنين عن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أنه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 19 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 17 درجة مئوية، وشمال الصعيد 20 درجة مئوية وجنوب الصعيد 26 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة، بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحراره نظرا لأننا فى فترة تقلبات جوية.

وتوقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 19 10

الإسكندرية 17 11

وادى النطرون 17 10

طنطا 19 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 18 10

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 16 09

بورسعيد 17 09

دمياط 17 10

الزقازيق 19 10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 16 09

رفح 15 08

رأس سدر 18 10

نخل 16 05

نويبع 19 12

طابا 19 13

كاترين 13 01

الطور 20 11

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 13

مرسى علم 21 13

الفيوم 19 10

بنى سويف 19 09

المنيا 20 07

أسيوط 21 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 25 10

أسوان 26 11

إدفو 24 10

أبو سمبل 23 10

الوادى الجديد 21 08

حلايب 23 14

شلاتين 22 13