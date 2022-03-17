وضع آلية تسعير الخبز الحر.. صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "دعم جديد للمزارعين وإجراءات للتصدى لغلاء الأسعار"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس الوزراء وافق أمس على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة 3 أشهر، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وفى إطار حرص الدولة على التصدى للزيادات غير المبررة فى أسعاره.

وأضافت الصحيفة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى لموسم 2022، من خلال حافز إضافى، وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس، على صرف حافز استثنائى للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا، وبذلك يصبح إجمالى أسعار التوريد شاملا الحافز الاستثنائى: 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22٫5 قيراط، و875 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و885 جنيها لدرجة 23٫5 قيراط.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، إذ تستهدف الهيئة تنمية الاقتصاد الوطنى عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة.

وفى إطار استعدادات الحكومة لشهر رمضان المبارك، تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بقيم مالية: 52 و95 و123 جنيها للكرتونة.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قوله إن كل فئة مالية من الكرتونة تحتوى بداخلها على السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز ومكرونة وشاى وصلصة، مضيفا أن المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية الأخرى يوجد بها أكثر من 1100 صنف وسلعة بتخفيضات تصل إلى 30%.

وتحت عنوان "إشادة برلمانية وشعبية بقرارات الرئيس السيسى لضبط الأسعار"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن نواب بالبرلمان أشادوا بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأسعار والأسواق، وأكدوا أنها تأتى فى الوقت المناسب وتستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ومنع أى أعباء مالية جديدة عليهم، كما رحب النواب بالقرارات الحاسمة للقيادة السياسية للبلد لضبط سعر رغيف الخبز الحر، بعد الزيادات العشوائية التى شهدها السوق خلال الأيام الماضية، بجانب زيادة سعر القمح للفلاح وطرح سلع غذائية مدعومة، وأضافوا أنها خطوة جيدة لضبط فوضى الأسعار نتيجة جشع بعض التجار.

وأكد النائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس لحكومة د. مصطفى مدبولى بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشى التموين بالتأكد من التنفيذ، سيعيد الانضباط للأسواق فى ظل سعى البعض لاستغلال الموقف لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأكد النائب محمد عبد الرحمن راضـى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، يمثل انتصارا كبيرا لصالح محدودى الدخل والحد من استغلال بعض التجار للأزمة العالمية.

وأشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لاستقبال شهر رمضان الكريم وقيام القوات المسلحة بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، بما يعكس دعم القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجا وبما يتناسب مع ظروفهم المادية.

وذكرت صحيفة "الأخبار"، تحت عنوان "الحكومة: لا قرار بتغيير قواعد تنسيق الكليات العملية دون التقيد بالتشعيب"، أن الحكومة أكدت أنه ليس هناك قرار بتغيير قواعد تنسيق الكليات العملية دون التقيد بالتشعيب، وأوضحت أنه لا صحة لما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن صدور قرار بتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب (أدبى – علمى) فى الثانوية العامة.

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أنه اتصل بوزارة التربية والتعليم التى نفت تلك الإنباء، وأكدت أنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، وشددت على استمرار قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية كما هى كالسنوات الماضية دون أى تغيير.

وأوضحت أن آلية التحاق طالب الثانوية العامة بالجماعات المصرية مستمرة بنفس الكيفية، طبقا للتخصص المسموح به لشعبة الطالب سواء علمى أو أدبى، إلى جانب قواعد المجموع والتوزيع الجغرافى، مع استمرار اختبارات القدرات للطالب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

وتحت عنوان "شكرى يبحث مع سنغافورة تعزيز التعاون فى مجال «المناخ»"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن سامح شكرى، وزير الخارجية «تيو تشى هين»، التقى كبير الوزراء السنغافورى لتنسيق السياسات الأمنية رئيس اللجنة الوطنية الوزارية لتغير المناخ، وذلك فى ثانى محطات جولته الآسيوية.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فى مجال المناخ خلال الفترة المقبلة، على ضوء رئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ، بجانب عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك للبلدين، كما تم خلال اللقاء تبادل الرؤى بشأن أهم المسائل والقضايا الإقليمية والدولية، وتقييم تأثيراتها فضلا عن بحث سبل التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.

وتحت عنوان "الفريق أسامة عسكر يبحث التعاون المشترك مع رئيس الأركان السودانى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدولتين الشقيقتين.

وأفات "الأهرام" أن اللقاء تناول عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون فى المجالات المختلفة بين كلا الجانبين.

وأعقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة رئيس الأركان المصرى والسودانى تناولت سبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق أول ركن محمد عثمان رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسودان مشيدا بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية فى السودان, مشيرا إلى أن هناك توافقا فى الرؤى حول صياغة إستراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

وأكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر لكلا الجانبين، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون فى كافة المجالات فى إطار العلاقات الإستراتيجية القوية بين البلدين، موضحا أن ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات يلبى طموحات البلدين فى الأمن والاستقرار، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.

وتحت عنوان "قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو والمتطوعين وقصاصى الأثر"، ذكرت صحيفة "الأهرام أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أعلن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء سمير خليدى مدير إدارة التجنيد والتعبئة، وأشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 من الشهر الجارى.

من جهة أخرى، صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء «قصاصى الأثر» لصالح قوات حرس الحدود اعتبارا من الثانى من أبريل المقبل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء سمير خليدى مدير إدارة التجنيد والتعبئة، وأشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع.

وتحت عنوان "استهداف 123 ألف منزل فى سكن كريم ضمن مبادرة حياة كريمة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تنفيذ وحدات «سكن كريم» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلــك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعا موسعا مع ممثلى 20 جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بــصــورة ملائمة فـى قــرى «حــيــاة كريمة» ولتحديد الأدوار المنوط بها الجمعيات الشريكة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، ويأتى ذلك استكمالا لسلسة الاجتماعات الموسعة بشأن «سكن كريم» لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إنه سيتم التحرك مباشرة، حيث تم تحديد المواصفات الهندسية للمنازل وتوحيدها وفقا للمعايير المتفق عليها مسبقا، وهناك 123 ألف منزل محددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ستقوم بتنفيذها الجمعيات الأهلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز الإسكان والتعمير. وأوضــحــت القباج أن المــنــازل التى تــم استهدافها ضمن المــبــادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاءت بناء على معايير محددة، فقد تم الانحياز فى المقام الأول لتلك الفئات التى تضم المرأة المعيلة أو ذوى الاحتياجات الخاصة أو الفئات غير القادرة لتحسين مستوى معيشتها، مشيرة إلى أن المعايير التى وقع عليها اختيار الأسر التى سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة «حياة كريمة»، وذلك طبقا لعوامل منها الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر.

وتحت عنوان "بناء على توجيهات الرئيس السيسى.. القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية للمحافظات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أصــدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأضافت "الجمهورية" أن هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة قامت بتعبئة وتجهيز مليون حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60٪ بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، مشيرة إلى حرص القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

يأتى ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم.

وتحت عنوان "روسيا: المفاوضات مع أوكرانيا صعبة.. و«كييف»: تحتاج لبعض الوقت"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن رئيس الوفد الروسى فى المفاوضات الروسية- الأوكرانية، فلاديمير ميدينسكى، أكد أن المفاوضات مع كييف تجرى بصعوبة وبطء وتحتاج إلى وقت، مؤكدا أن الهدف الرئيسى للمفاوضات يتمثل فى التوصل إلى اتفاق، وأوضح أن سعى موسكو والمهمة التى طرحها الرئيس بوتين هى تحقيق السلام على أرض أوكرانيا، التى وصفها بأنها دولة مسالمة ومحايدة وودية تجاه بلاده.

وقال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إن الدولار سينهار والثقة به تتضاءل بسبب سياسة واشنطن، لافتا إلى أن سويسرا تقدمت بمبادرة للوساطة فى المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، لكن بلاده ترفض التوسط من قبل أى دولة انضمت إلى العقوبات المفروضة على موسكو، ولفت إلى أن روسيا تنظر إيجابا إلى مقترحات إسرائيل وتركيا بشأن التوسط فى المحادثات.

وأشارت الصحيفة إلى رفض مكتب الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى فكرة ضمان الوضع الحيادى للدولة الأوكرانية تجاه روسيا على غرار السويد أو النمسا، وقال زيلينسكى إن المفاوضات مع روسيا أصبحت أكثر واقعية، لكنها تحتاج بعض الوقت.

وفى السياق نفسه، أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، فى مؤتمر صحفى، أمس، حضور الرئيس الأمريكى، جو بايدن، القمة الاستثنائية للحلف فى 24 مارس الجارى ببروكسل، مضيفا فى بيان مشترك مع رئيس «البنتاجون» أن وزراء دفاع الناتو يناقشون التخطيط الدفاعى طويل الأجل فيما يتعلق بالإجراءات الروسية، ويبحثون خططا لإرسال جنود لشرق أوروبا. محليا، وفى سياق متصل، تلقت وزارة الهجرة 312 طلبا من الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا الراغبين فى استكمال دراستهم بمصر، وتمت موافاة وزارة التعليم العالى بكل البيانات الخاصة بتلك الطلبات، وتواصل استقبال الطلبات الجديدة.