/686194/موعد-مباراة-إيسترن-كومباني-ضد-طلائع-الجيش-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق إيسترن كومباني مباراته ضد نظيره طلائع الجيش لحساب الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الخامسة والنصف مساءً، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض ايسترن كومباني ضد طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف عبر قنوات أون سبورت

حقق إيسترن كومباني الفوز على إنبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف لإيسترن، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الممتاز.

تقدم إيسترن كومباني بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة 32 عن طريق عماد ميهوب، وأكد على الفوز أحمد أمين أوفا في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

سجل انبي بهدف التعادل والأول لهم في اللقاء، في الدقيقة الـ 59 عن طريق مصطفى شلبي، فيما أهدر انبي هدف التقدم الثاني في المباراة، ولكن تألق حارس ايسترن ينقذ ويهدي فريقه الفوز.

بهذا الفوز يرفع إيسترن كومباني رصيده للنقطة التاسعة، ليحتل المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الـ 14 في المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

تشكيل إنبي أمام إيسترن كومباني:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: إبراهيم يحيى، محمد إسماعيل، خالد رضا، علي فوزي.

خط الوسط: مصطفى شلبي، محمد شريف، أحمد العجوز، مصطفى دويدار، مصطفى جمال.

خط الهجوم: جون إيبوكا.

تشكيل إيسترن كومباني أمام إنبي:

حراسة المرمي أحمد بوسكا

خط الدفاع: الحسيني طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح

خط الوسط: عبدالعزيز موسي - محمد ناصر (مودي) - أحمد متعب

الهجوم: فراس بن عيفية - عماد ميهوب - أحمد أوفا