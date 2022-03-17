حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 17-3-2022

حظك اليوم برج الحمل الخميس 17-3-2022
مهنيًا: كن صارمًا مولود برج الثور وافهم كل شيء يحدث حولك ولا تجعل الأمور تلتبس عليك.
عاطفيًا: عليك الابتعاد عما يغضبك اليوم من علاقات أو حتى من أفراد العائلة أنفسهم.
توقعات برج الثور اليوم الخميس 17-3-2022
مهنيًا: تشعر ببعض الملل وفقدان الشغف وعدم الرغبة في العمل اليوم مطلقًا وأن الحياة تزيد الأمور عليك.
عاطفيًا: تتعرض لمواقف سيئة من الحبيب اليوم وتشعر بغدره لك أو بخيانته لك.
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 17-3-2022
مهنيًا: لا تحمل نفسك فوق طاقتها وأعط كل شيء حجمه الطبيعي ولا تعطي أكثر مما تأخذ اليوم.
عاطفيًا: تضطرب علاقتك مع الحبيب اليوم وتشعر أن العلاقة باتت غير واضحة والمشاكل تتزايد.
حظك اليوم برج السرطان الخميس 17-3-2022
مهنيًا: تتوالى وتتزايد عليك المشاكل والصعوبات اليوم لسوء الحظ.. اعرف كذلك: توقعات ماغي فرح برج السرطان مارس 2022
عاطفيًا: تشعر بالغيرة الشديدة اليوم من الحبيب والغضب سيملأ يومك ويزعجك كثيرًا.
حظك اليوم برج الأسد الخميس 17-3-2022
مهنيًا: عليك وضع خطط وحدود اليوم لكيفية سير عملك، وتعاملاتك المادية مولود الأسد.
عاطفيًا: يتعكر مزاجك اليوم بسبب سوء التفاهم الذي سيحدث بينك وبين أحد المقربين.
حظك اليوم برج العذراء الخميس 17-3-2022
مهنيًا: تفرض شخصيتك اليوم، وتكون جميع أفكارك محل إعجاب من الجميع مولود العذراء.
عاطفيًا: تكون منفتحًا على الحياة الاجتماعية اليوم، وتلبي جميع الدعوات التي ستتلقاها.
حظك اليوم برج الميزان الخميس 17-3-2022
مهنيًا: تدعم الكواكب جميع تصرفاتك وخططك وأعمالك اليوم؛ فاليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك.
عاطفيًا: تكون صاحب جاذبية أينما ذهبت اليوم، وقد تلتقي بالحبيب الذي تبحث عنه منذ سنوات.
حظك اليوم برج العقرب الخميس 17-3-2022
مهنيًا: قد تحتاج إلى مساعدة أحد الزملاء، وستطلب المساعدة وتُقابل بحب واحترام.
عاطفيًا: تتزايد مسؤولياتك ويزداد معها حزنك وشعورك بالعيش في حياة شديدة الصعوبة.
حظك اليوم برج القوس الخميس 17-3-2022
مهنيًا: كف اليوم عن نقد الآخرين وحاول أن تضع نفسك محلهم قبل الحكم عليهم بأي شيء.
عاطفيًا: تشعر اليوم أنك تميل إلى الجو الأسري، وأنك تشعر بفقد لا تعلم مصدره.
حظك اليوم برج الجدي الخميس 17-3-2022
مهنيًا: اعمل اليوم في صمت وسرية وحاول أن تبتعد عن الأضواء قدر الإمكان حتى تتم أعمالك.
عاطفيًا: قد تبدأ عيوب الحبيب في الظهور على السطح وستجد نفسك تميل إلى الانفصال.
حظك اليوم برج الدلو الخميس 17-3-2022
مهنيًا: تشعر بعدم الرغبة في العمل أو الدراسة اليوم، وعليك فقط التحلي ببعض الصبر.
عاطفيًا: لا تحاول إقناع أحدًا بما تشعر به من مشاعر وافعل ما تشعر أنك تُريد أن تفعله بالفعل.
حظك اليوم برج الحوت الخميس 17-3-2022
مهنيًا: قد تتجاوز بعض الصعاب ولكنك حتمًا ستجد غيرها.. اعرف كذلك: توقعات ماغي فرح برج الحوت مارس 2022
عاطفيًا: يفرح قلبك اليوم باعتراف الحبيب بحبه لك، وتشعر أنك قد وصلت إلى مبتغاك.
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