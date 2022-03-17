حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 17-3-2022

حظك اليوم برج الحمل الخميس 17-3-2022

مهنيًا: كن صارمًا مولود برج الثور وافهم كل شيء يحدث حولك ولا تجعل الأمور تلتبس عليك.

عاطفيًا: عليك الابتعاد عما يغضبك اليوم من علاقات أو حتى من أفراد العائلة أنفسهم.

توقعات برج الثور اليوم الخميس 17-3-2022

مهنيًا: تشعر ببعض الملل وفقدان الشغف وعدم الرغبة في العمل اليوم مطلقًا وأن الحياة تزيد الأمور عليك.

عاطفيًا: تتعرض لمواقف سيئة من الحبيب اليوم وتشعر بغدره لك أو بخيانته لك.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 17-3-2022

مهنيًا: لا تحمل نفسك فوق طاقتها وأعط كل شيء حجمه الطبيعي ولا تعطي أكثر مما تأخذ اليوم.

عاطفيًا: تضطرب علاقتك مع الحبيب اليوم وتشعر أن العلاقة باتت غير واضحة والمشاكل تتزايد.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 17-3-2022

مهنيًا: تتوالى وتتزايد عليك المشاكل والصعوبات اليوم لسوء الحظ.. اعرف كذلك: توقعات ماغي فرح برج السرطان مارس 2022

عاطفيًا: تشعر بالغيرة الشديدة اليوم من الحبيب والغضب سيملأ يومك ويزعجك كثيرًا.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 17-3-2022

مهنيًا: عليك وضع خطط وحدود اليوم لكيفية سير عملك، وتعاملاتك المادية مولود الأسد.

عاطفيًا: يتعكر مزاجك اليوم بسبب سوء التفاهم الذي سيحدث بينك وبين أحد المقربين.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 17-3-2022

مهنيًا: تفرض شخصيتك اليوم، وتكون جميع أفكارك محل إعجاب من الجميع مولود العذراء.

عاطفيًا: تكون منفتحًا على الحياة الاجتماعية اليوم، وتلبي جميع الدعوات التي ستتلقاها.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 17-3-2022

مهنيًا: تدعم الكواكب جميع تصرفاتك وخططك وأعمالك اليوم؛ فاليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك.

عاطفيًا: تكون صاحب جاذبية أينما ذهبت اليوم، وقد تلتقي بالحبيب الذي تبحث عنه منذ سنوات.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 17-3-2022

مهنيًا: قد تحتاج إلى مساعدة أحد الزملاء، وستطلب المساعدة وتُقابل بحب واحترام.

عاطفيًا: تتزايد مسؤولياتك ويزداد معها حزنك وشعورك بالعيش في حياة شديدة الصعوبة.

حظك اليوم برج القوس الخميس 17-3-2022

مهنيًا: كف اليوم عن نقد الآخرين وحاول أن تضع نفسك محلهم قبل الحكم عليهم بأي شيء.

عاطفيًا: تشعر اليوم أنك تميل إلى الجو الأسري، وأنك تشعر بفقد لا تعلم مصدره.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 17-3-2022

مهنيًا: اعمل اليوم في صمت وسرية وحاول أن تبتعد عن الأضواء قدر الإمكان حتى تتم أعمالك.

عاطفيًا: قد تبدأ عيوب الحبيب في الظهور على السطح وستجد نفسك تميل إلى الانفصال.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 17-3-2022

مهنيًا: تشعر بعدم الرغبة في العمل أو الدراسة اليوم، وعليك فقط التحلي ببعض الصبر.

عاطفيًا: لا تحاول إقناع أحدًا بما تشعر به من مشاعر وافعل ما تشعر أنك تُريد أن تفعله بالفعل.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 17-3-2022

مهنيًا: قد تتجاوز بعض الصعاب ولكنك حتمًا ستجد غيرها.. اعرف كذلك: توقعات ماغي فرح برج الحوت مارس 2022

عاطفيًا: يفرح قلبك اليوم باعتراف الحبيب بحبه لك، وتشعر أنك قد وصلت إلى مبتغاك.