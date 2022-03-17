شكري يسلم رسالة من السيسي لرئيس الوزراء السنغافوري

استقبل رئيس الوزراء السنغافوري “لي هسين لونج” وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 17 مارس الجاري، حيث سلمه الوزير شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلديّن وسبل الدفع قدماً بها على الأصعدة المختلفة، فضلاً عن تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وسنغافورة، حيث أعرب الوزير شكري عن اهتمام مصر بمواصلة تعميق وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين.
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