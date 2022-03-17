شكرى يناقش أزمة تغير المناخ مع وزيرة البيئة فى سنغافورة

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، تبادل الجانبان مختلف الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بـ تغير المناخ والتى تمثل أولوية للبلدين، بجانب النظر فى سُبُل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر وسنغافورة خلال الفترة القادمة فى هذا الصدد.
وفى إطار آخر، بحث السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم لخميس، مع وزير الخارجية السنغافورى، فيفيان بالاكريشنان، أُطر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع المدونات المصغرة "تويتر"، ونشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على "فيسبوك"، إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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