شكرى: مهتمون باستمرار تطوير العلاقات الوطيدة مع سنغافورة

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير الخارجية سامح شكرى بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وسنغافورة، مؤكدًا اهتمام مصر باستمرار تطويرها والدفع بها قدمًا إلى آفاق أرحب، فضلاً عن التشاور مع سنغافورة إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده شكرى، صباح اليوم الخميس، مع وزير الخارجية السنغافورى الدكتور "فيفيان بالاكريشنان".

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول سُبل دفع ملفات التعاون الثنائى بما يتناسب مع العلاقات الصديقة بين البلدين، فضلاً عن مناقشة عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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ولفت إلى أن الوزيريّن اتفقا على الدفع قدمًا بأوجه التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة فى المجالات ذات الأولوية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء، الذى شمل مأدبة إفطار عمل أقامها الوزير السنغافورى على شرف الوزير شكرى، تناول تبادلاً للرؤى حول عددٍ من الملفات الدولية والإقليمية، حيث اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بينهما على ضوء الرغبة المصرية والسنغافورية المشتركة فى العمل سويا بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.