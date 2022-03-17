أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 17 مارس 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة تعقد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ملتقاها العلمى التاسع فى رحاب الجامع الأزهر، تحت عنوان "تحويل القبلة ووسطيَّة الأمَّة.. معطياتٌ ودلالاتٌ". القاهرة تنطلق فعاليات الدورة المشتركة لتنمية مهارات معلمى التربية الدينية الإسلامية لمدة 3 أيام بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية بمراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعى والتزام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة. الغردقة يستضيف المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، ندوة بعنوان "التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية" بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير الزراعة الدكتور السيد القصير. الزقازيق تنظم مديرية الصحة بالشرقية قافلة طبية بقرية الروضة التابعة لمركز الصالحية الجديدة؛ لعلاج محدودى الدخل مجانًا وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". تونس تنطلق فعاليات المنتدى الدولى الثانى للصحافة وتستمر حتى 19 مارس الحالى، بمدينة الثقافة التونسية بحضور كل من فرانشيسيكو الكوسا نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى تونس، وجيروم بوفيبه رئيس جمعية صحافة ومواطنة ومؤسسة المنتدى الدولى للصحافة. فيينا يبدأ المستشار النمساوى كارل نيهمر جولة فى دول غرب البلقان لبحث تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية.

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