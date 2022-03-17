/686192/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-ضد-برشلونة-فى-بطولة-الدوري-الأوروبي

يدخل فريق جالاتا سراي مباراته ضد برشلونة ، على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج مواعد مبارياة اليوم:

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يخوض جالاتا سراي ضد برشلونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة7:45 مساءً ، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين برشلونة وجالاتا سراي التركي، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

حاول برشلونة تعديل نتيجة اللقاء من خلال العديد من الكرات الخطرة على مرمى الفريق التركي، ولكن تألق الحارس يمنع الفريق الكتلوني من تحقيق الفوز أمام جمهورة وعلى أرضة.

خرج الدولي المصري مصطفى محمد في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، ودخول فيكتور جوميز، بعد تقديم أداء قوي من الدولي المصري مصطفى.

الذهاب للدور ربع نهائي الدوري الأوروبي

بهذه النتيجة ينتظر العديد من محبي الكرة الأوروبية لقاء الإياب بإسطنبول عاصمة تركيا، لحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

سيطر برشلونة على مجريات الشوط الاول أمام جالاتا سراي ولكن بدون أي خطورة على مرمى الفريق التركي، على الرغم من تراجع رفاق مصطفى محمد في الملعب.

جاء أخطر كرات الشوط الأول بين برشلونة وجالطة سراي من خلال أكتوركوغلو مهاجم الفريق التركي، الذي توغل بالكرة وراوغ مدافعي الفريق الكتلوني، وتسديدة قوية ليقابلها دست في اللحظات الأخيرة وتعلو فوق المرمى.

سددة مصطفى محمد كرة خطرة على مرمى تير شتيجين، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيمن من الملعب يرتقي إلها الفرعون ويسددها برأسية ضعيفه على المرمى، ولكن الفار يحرمه من المتابعة بداعي التسلل عليه.