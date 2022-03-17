مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة جالاتا سراي ضد برشلونة فى منافسات الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض فاركو ضد البنك الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر قنوات أون سبورت

يخوض ايسترن كومباني ضد طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف عبر قنوات أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

يخوض جالاتا سراي ضد برشلونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة7:45 مساءً ، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض فريق وست هام يونايتد ضد إشبيلية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

يخوض بازل ضد مارسيليا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة7:45 مساءً.

يخوض رين ضد ليستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة7:45 مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect

يخوض روما ضد فيتيسه أرنهيم، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ستاد "الإمارات"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ أرسنال المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى ليفربول في أكثر من كرة، ولكن تألق أليسون بيكر وأنقذ شباكه وحافظ على نظافتها.

أرسنال ضد ليفربول

حتى بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 54 بتصويبة قوية من الجهة اليسرى سكنت شباك أرسنال، ثم دخل بعدها محمد صلاح وقام بتغيير الأداء الهجومي للريدز، وسجل الفريق الهدف الثاني عن طريق فيرمنيو بعد جملة بين خط هجوم ليفربول شارك فيها محمد صلاح بالدقيقة 62.

ولم يستطيع أرسنال في العودة للمباراة ليفوز ليفربول بثنائية، وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 69 في المركز الثاني وأصبح على بعد نقطة واحده من مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة رقم 51 بالمركز الرابع.